Футбол

Фернандо Торрес заявил о завершении карьерыРИА Новости 02:27

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании по футболу Фернандо Торрес заявил, что завершает карьеру.
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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (видео)

Советский спорт04:37

Икер Касильяс — Торресу: «Гордись всем тем, что ты дал футболу»

Матч ТВ05:57

Ф. Торрес объявил о завершении карьеры

Чемпионат02:05

Фернандо Торрес заявил о завершении карьеры

РИА Новости02:27

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры (ВИДЕО)

ProstoProSport02:12

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Sports.ru03:23

Фернандо Торрес завершил карьеру. Почему вы никогда его не забудете

Спорт-Экспресс07:05
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Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Происшествия

Минздрав Грузии сообщил о 240 пострадавших при столкновениях в Тбилиси

Обновлено в 04:50
Происшествия

Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Обновлено в 05:50
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Транспорт

ЦОДД попросил водителей в Москве быть осторожными в жару

Час пик в пятницу в Москве будет ранним, на вылетных магистралях будет осложнено движение вплоть до 20.00, кроме того, водителям стоит быть осторожнее за рулем из-за жаркой погоды, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Экономика

Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Транспорт

Сокольническую линию метро продлят до Потапова к 2023 году

Обновлено в 03:54
Армия и оружие

NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.
Обновлено в 04:43
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На петербургском пляже произошла массовая драка

На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Здоровье

Врачи назвали скрытую опасность отека ног

Британские врачи рассказали об опасности отеков в области лодыжек.
Обновлено в 02:45
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:57
Происшествия

ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Авто

Маленький седан Cadillac CT4 сфотографировали без камуфляжа

Портал Motor1 опубликовал шпионские снимки нового компактного автомобиля Cadillac CT4, который автопроизводитель тестирует без камуфляжа.
Обновлено в 04:59
Здоровье

Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем

Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Авто

В России продажи люксовых автомобилей упали на 12,2%

Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери

Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Футбол

«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и Коутиньо

Неймар уже выступал за "Барселону" в период с 2013-го по 2017 год. После этого он перешел в ПСЖ за 222 млн евро.
Обновлено в 06:23
Игры

У Gears 5 не будет сезонного пропуска и лутбоксов

Студия The Coalition на официальном сайте Gears 5 объявила, что у игры не будет сезонного пропуска и лутбоксов.
Обновлено в 06:40
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика

Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины

Обновлено в 07:12
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
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Фернандо Торрес
Испанский футболист
Испанский футболист, нападающий клуба «Саган Тосу», экс-игрок сборной Испании. 15 мая 2013 года Торрес и Хуан Мата после победы с «Челси» в Лиге Европы УЕФА установили уникальное достижение, одновременно являясь действующими победителями четырёх наиболее престижных футбольных турниров - Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, чемпионата Европы и чемпионата мира.
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