Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба. Отмечается, что арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды

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