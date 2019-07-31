Футбол

Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах арендыРИА Новости 10:39

Чемпион мира в составе сборной Германии по футболу атакующий полузащитник Андре Шюррле перешел в "Спартак" на правах аренды, сообщается на сайте московского клуба. Отмечается, что арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.
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Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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