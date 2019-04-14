Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКАГазета.Ru 07:41

Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Оренбурга".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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