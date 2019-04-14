Футбол
Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКАГазета.Ru 07:41
Иван Обляков
|14′
|15′
Денис Попович
|18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
|19′
|24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
|25′
|31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
|32′
|54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
|64′
|69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
|72′
Такума Нисимура
|73′
|75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
|79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
|81′
|82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
|84′
|90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
|90′+5′
Евгений Фролов
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
35
Акинфеев
23
Магнуссон
50
Бекао
78
Дивеев
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
15
Ефремов
9
Чалов
19
Нисимура
17
Сигурдссон
91
Фролов
12
Малых
15
Андреев
6
Бегич
3
Сиваков
13
Терехов
10
Попович
8
Мишкич
77
Маляров
86
Чиркин
7
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Оренбурга".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество
На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока
Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Политика
Путин и Медведев заработали за 2018 год меньше 10 млн рублей
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Энергетика
Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель
Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Общество
Около половины россиян работают не по специальности
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.
Обновлено в 20:15
Экономика
Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:19
Авто
Золотую «Волгу» со стразами создали в Воронеже
Универсал покрасили в золотой цвет и добавили туда стразы. Кроме того в машине установили пневмоподвеску и сделали уникальные диски.
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Политика
На дебаты с Порошенко Зеленский не пришел
Владимир Зеленский, который по итогам первого тура на пост главы Украины занял первое место, не пришел на стадион "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов с действующим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Авто
Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России
Обновлено в 13:08
Технологии
Как лечить наследственные болезни?
Отвечает главный внештатный генетик Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Куцев: — Если посмотреть на редкие болезни более внимательно, окажется, что они не такие уж редкие, а поскольку знания в области генетики расширяются, число пациентов с редкими заболеваниями постоянно растёт.
Обновлено в 18:09
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Политика
Акционеры Facebook хотят убрать Цукерберга с поста главы правления
Акционеры отмечают, что с июля 2018 года оценочная стоимость Facebook обрушилась аж на 40% из-за решений руководства и правления.
Обновлено в 02:05
Общество
Задача на три миллиона. НКО представили уже реализованные проекты
В каких сферах нашли свое применение некоторые липецкие общественные объединения, получившие в прошлом году финансовую поддержку в виде президентских грантов, в подробностях узнали представители областной Общественной палаты.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено вчера в 12:54
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
"Да видимо, нет", - сказал Чубайс в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, не планируется ли приватизировать "Роснано".
Обновлено в 10:28
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ
Обновлено в 20:10
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Культура
Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»
Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.
Обновлено вчера в 08:21
Экономика
«ИНК-Красноярск» инвестирует в развитие нефтегазового сектора на юге Эвенкии
Как отметил представитель JOGMEC, член совета директоров ИНК-Красноярск Хидэки Танамура, цель работы – увеличить объемы импорта углеводородного сырья в Японию, активно инвестируя в нефтегазовые проекты.
Обновлено в 20:58
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Политика
Помпео призвал Мадуро открыть границы и пропустить гумпомощь
Американский госсекретарь Майкл Помпео призвал венесуэльского лидера Николаса Мадуро пропустить в страну гуманитарную помощь.
Обновлено в 20:22
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Общество
Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое
В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10