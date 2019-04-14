Футбол

Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКАГазета.Ru 07:41

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
Чемпион СССР 1991 года в составе ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об удалении Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", передает ТАСС. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Оренбурга".
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Спорт день за днем13:47

Чемпион СССР: удаление Фернандеса сломало игру ЦСКА

Газета.Ru07:41

Эксперт: удаление Марио Фернандеса уничтожило игру ЦСКА в матче с «Оренбургом»

ТАСС07:27
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