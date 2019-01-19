Спорт

Чемпион США по фигурному катанию найден мертвымLenta.ru 11:39

Американский фигурист Джон Кафлин, выступавший в парном катании, скончался на 34-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Ассоциации фигурного катания США.
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