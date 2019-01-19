Спорт
Чемпион США по фигурному катанию совершил самоубийствоStarHit.ru 19:00
Двухкратный чемпион США по фигурному катанию был найден мертвым. Вначале о страшной трагедии в социальных сетях сообщила его родная сестра. Женщина сообщила, что спортсмен свел счеты с жизнью.
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Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.
Обновлено в 19:00
Общество
На Камчатке появился еще один Жрун – медведь, который очень любит рыбу
Обновлено в 15:03
Авто
Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Космос
Ракета Delta IV-Heavy вывела на орбиту секретный спутник США
Ракета-носитель Delta IV-Heavy с разведывательным спутником США стартовала в Калифорнии, трансляцию ведет компания United Launch Alliance (ULA).
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Бенгальском заливе произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг недалеко от Никобарских островов в Бенгальском заливе, сообщил Метеорологический департамент Индии.
Обновлено 17 января в 02:58
Космос
Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства
Обновлено в 18:28
Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов
Обновлено в 23:07
Происшествия
Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 66 человек
В результате взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго погибли 66 человек, еще 76 пострадали, заявил в Twitter губернатор штата Омар Файяд.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
Обновлено в 11:14
Происшествия
Полиция применила водомет против протестующих в Париже
Обновлено в 11:49
Общество
«Самый милый в мире» пёс умер от тоски
Обновлено в 22:04
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
Обновлено в 08:17
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Бельгии «Желтые жилеты» совершили нападение на съемочную группу
Участники протестной акции «Желтые жилеты» совершили нападение на журналистов одного из бельгийских телевизионных каналов, сообщает «ТАСС».
Обновлено в 18:02
Политика
Школьник показал видео из самолета президента России
Школьник из Башкирии, которому президент России Владимир Путин организовал экскурсию на борт №1, опубликовал на YouTube видео с рассказом о воздушном судне главы государства.
Обновлено в 11:21
Политика
Трамп предложил план по завершению шатдауна
Дональд Трамп предложил свой план по разрешению бюджетного кризиса, так называемого шатдауна.
Обновлено в 18:31
Теннис
Шарапова не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира Australian Open, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 23:15
Общество
Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло
Обновлено в 08:24
Космос
Рогозин сообщил о готовности создать сверхтяжелую ракету
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал твит, в котором сообщил, что в Королеве готовы к разработке и производству ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека
Обновлено в 16:10
Авто
Jaguar C-X75 Джеймса Бонда выставили на продажу
Суперкар Jaguar C-X75, который был создан специально для съемок одного из фильмов о приключениях агента Джеймса Бонда, был выставлен на продажу.
Обновлено в 07:55
Авто
Копия Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей готовится к продажам
На сайте министерства промышленности Китая появились официальные снимки серийного паркетника Haima SG00, который представляет собой копию нового Hyundai Santa Fe Концептуальная версия модели была показана еще прошлой весной.
Обновлено в 04:22
Интернет
Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков
Обновлено в 07:02
Политика
Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.
Обновлено в 13:35
Политика
Зеленский заявил о намерении отказаться от бизнеса в России
Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он откажется от своей доли в кипрской компании, владеющей бизнесом в России.
Обновлено в 22:14
Политика
Раймонд Паулс рассказал, почему до сих пор живет в Латвии
Известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор живет в Латвии, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено в 20:13
Общество
Умер кинодокументалист Рашид Давлетшин
Скончался кинодокументалист Рашид Давлетшин. Ему было 63 года, пишет "59.ru". Последнее время режиссер продолжительно болел.
Обновлено в 23:09
Общество
Петербуржцы смогут увидеть «кровавое» суперлуние
Полное затмение естественного спутника Земли состоится утром в понедельник, 21 января.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В США три человека погибли из-за снегопада
В США в результате сильного снегопада погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:58