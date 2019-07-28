Происшествия

Чемпион России по кикбоксингу найден мертвым в ПетербургеBFM.ru 13:22

На набережной Мойки в Петербурге обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Погибшего достали из реки накануне. Его опознали как чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко.
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