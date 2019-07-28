Происшествия
Чемпион России по кикбоксингу найден мертвым в ПетербургеBFM.ru 13:22
На набережной Мойки в Петербурге обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Погибшего достали из реки накануне. Его опознали как чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко.
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Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
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Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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Во время концерта на Дворцовой распылили газ
В толпе один из зрителей распылил газ из баллончика.
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ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
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Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
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Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
Обновлено в 08:59
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В России прошли военно-морские парады в честь Дня ВМФ
В воскресенье, 28 июля, в России прошли торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ.
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Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти
Превысившая критическую отметку в реке Ия в Тулуне вода продолжает подниматься. Об этом сообщается на официальном сайте города.
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Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
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