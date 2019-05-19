Футбол

Чемпион России «Зенит» уступил «Ростову»РЕН ТВ вчера в 13:59

Ростов — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Константин Плиев
Данил Глебов
38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
45′+1′
Данил Глебов
56′
65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
67′
70′
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
71′
74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
90′+2′
Эльмир Набиуллин
Футбольный клуб "Ростов" одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственным голом отметился Ивелин Попов.
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