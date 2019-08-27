Футбол
Российская газетаЧемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
По неофициальным данным, Мариу проведет этот сезон в "Локомотиве", после чего "железнодорожники" могут выкупить его контракт у миланского "Интера" за 15 миллионов евро. Зарабатывать в столичном клубе Жоау будет три миллиона евро в год.
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При этом в контракте прописана опция, благодаря которой "Локо" сможет выкупить права на Мариу после окончания арендного соглашения, сообщает официальный сайт "красно-зеленых".Вести.Ru14:06
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