с чего всё началось

По неофициальным данным, Мариу проведет этот сезон в "Локомотиве", после чего "железнодорожники" могут выкупить его контракт у миланского "Интера" за 15 миллионов евро. Зарабатывать в столичном клубе Жоау будет три миллиона евро в год.

Экономика Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.

Технологии Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.

Происшествия В Армении задержан бывший глава Минфина Хачатрян Бывший министр финансов Армении, экс-начальник Комитета по госдоходам Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ).

Технологии Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту Стало известно, что владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту. Она будет носить название Gram.

Общество Число браков и разводов в России достигло минимума Номинальное число браков в РФ снизилось с 1,3 миллиона в 1990 году до 893 тысяч в 2018 году.

Транспорт На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Здоровье Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.

Происшествия Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.

Общество Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 627 см По данным на 6 часов утра, вода в реке у краевого центра поднялась до 627 см, увеличившись за сутки на 4 см. В течение двух суток у г. Хабаровска ожидается подъем уровня воды на 5-10 см, сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Театры Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera» На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.

Политика Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8 Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.

Гаджеты Xiaomi изобрела шарф с подогревом и затягиванием на шее Стоит отметить, что Xiaomi продает шарф под брендом Mijia, оснащенный системой подогрева.

Армия и оружие Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.

Музыка В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.

Теннис Муж Серены Уильямс намекнул на допинговое прошлое Марии Шараповой Во время матча первого круга Открытого чемпионата США между Сереной Уильямс и Марией Шараповой муж американки появился на трибуне в футболке с вызывающей надписью, в которой фанаты увидели намек на допинговое прошлое российской спортсменки.

Космос «Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки Космический аппарат «Союз МС-14», на котором к МКС прибыл созданный «Роскосмосом» робот Федор, со второй попытки пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из Центра управления полетами.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Общество Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Политика В МИД России отреагировали на заявление сенатора США об отказе в визе В МИД России прокомментировали заявление сенатора США Рона Джонсона о том, что ему якобы отказали в получении российской визы.