По неофициальным данным, Мариу проведет этот сезон в "Локомотиве", после чего "железнодорожники" могут выкупить его контракт у миланского "Интера" за 15 миллионов евро. Зарабатывать в столичном клубе Жоау будет три миллиона евро в год.

Политика Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.

Происшествия 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

Политика Косачев рассказал, почему сенаторы США оказались в стоп-листе в России Российский стоп-лист появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев.

Кино Названы любимые жанры кино у россиян Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.

Здоровье В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляться 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Происшествия В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Экономика Открыта процедура конкурсного производства в отношении «Дальспецстроя» Арбитражный суд Хабаровского края на заседании в среду открыл в отношении ФГУП "ГВСУ №6" (ранее "Дальспецстрой") процедуру конкурсного производства, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия В Нижнем Новгороде произошёл пожар на судостроительном заводе В Нижнем Новгороде произошёл пожар на судостроительном предприятии «Красное Сормово».

Здоровье В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что с начала 2019 года 57 301 человек в стране заболел корью, 18 из них умерли от осложнений.

Экономика Темпы роста реальных доходов россиян обеспокоили Путина Глава РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам экономики с членами правительства выразил озабоченность медленными темпами роста доходов населения.

Политика Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для восстановления G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер уверен, что «уход» России из Крыма создал бы «прекрасные возможности для возобновления сотрудничества».

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.

Общество Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общество Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями Кадастровая палата подготовила инструкцию, как согласовывать границы участков с соседями, чтобы не допустить земельных споров.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Общество Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».