Футбол
Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»Sport24.ru 10:53
33-летний футболист присоединился к «Малаге» на правах свободного агента, заключив соглашение на один сезон. Наибольшего успеха в карьере японец достиг вместе с «Лестером», став чемпионом Англии в сезоне-2015/16.
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В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
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Общество
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Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
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