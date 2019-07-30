33-летний футболист присоединился к «Малаге» на правах свободного агента, заключив соглашение на один сезон. Наибольшего успеха в карьере японец достиг вместе с «Лестером», став чемпионом Англии в сезоне-2015/16.

Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»

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