Футбол

Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»Sport24.ru 10:53

33-летний футболист присоединился к «Малаге» на правах свободного агента, заключив соглашение на один сезон. Наибольшего успеха в карьере японец достиг вместе с «Лестером», став чемпионом Англии в сезоне-2015/16.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»

Sport24.ru10:53

«Малага» подписала Окадзаки. Он стал чемпионом с «Лестером»

Sports.ru10:30

Чемпион АПЛ перешел в испанскую «Малагу»

Матч ТВ11:05

Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки стал игроком «Малаги»

Чемпионат11:05

Чемпион Англии стал одноклубником Селезнева

Советский спорт10:48

Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки стал игроком «Малаги»

Спорт-Экспресс11:06

Окадзаки стал игроком «Малаги»

Soccer.ru09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Политика

На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли

Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, введен на Украине в 2001 году во время правления президента Леонида Кучмы.
Обновлено в 12:27
Происшествия

После незаконной акции в Москве возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 10:05
Политика

Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Самаре загорелись два частных дома

Два частных жилых дома загорелись на площади 700 квадратных метров в Железнодорожном районе Самары, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:02
Общество

Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Музыка

Кэти Перри признана виновной в плагиате

Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Политика

Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами

Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали.
Обновлено в 12:32
Политика

При Зеленском Украина отметит День независимости по-новому

День независимости, который традиционно отмечается 24 августа, пройдет на Украине в новом формате.
Обновлено в 09:14
Здоровье

Лекции и экскурсии пройдут в московских больницах в августе

Лекции, экскурсии и консультации пройдут в столичных больницах в августе, сообщает «Вечерняя Москва».
Обновлено в 12:39
Политика

Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом

Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

Генерал ФСБ вернул деньги, украденные внуком-майором

Оперативный сотрудник управления «К» ФСБ майор Александр Карелин, проходящий фигурантом уголовного дела о разбойном нападении, полностью раскаялся и вернул потерпевшему свою долю похищенных денег.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Самолёты НАТО провели разведку у российских границ

Обновлено в 11:31
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Автоспорт

Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору

Обновлено в 09:12
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Кино

Машков назвал условие для возвращения на большие экраны

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором вернется на большие экраны.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика

Росстат заявил о росте среднего размера пенсий

"В июне 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 14168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2 процента", - отмечается в докладе.
Обновлено в 11:31
Здоровье

Проект повышения доступности медицины стартовал в Московской области

Чтобы врачи Московской области быстрее могли выявить патологии сердечно-сосудистой системы, Московский областной консультативно- диагностический центр (МОКДЦ) запустил специальный проект.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски

Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».
Обновлено в 04:29
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Финансы

Курс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:17
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Чемпионат»: «Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 15 млн евро за Чалова

Как сообщает «Чемпионат», клуб АПЛ предложил ЦСКА за 21-летнего российского нападающего 15 млн евро.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером

Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Авто

Илон Маск назвал срок премьеры пикапа Tesla

Илон Маск объявил, что долгожданный пикап Tesla покажут ближайшие два-три месяца.
Обновлено в 02:56
Политика

Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
ещё по теме
Синдзи Окадзаки
Японский футболист
Японский футболист. Победитель Кубка Азии 2011 года. Третий бомбардир в истории сборной Японии, также входит в тройку лидеров по количеству сыгранных матчей за сборную.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное