Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57РБК 10:29

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию. Об этом глава «Ростеха» рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu. По словам Сергея Чемезова, Турция является перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения.
Читать в источнике
Сергей Чемезов
Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договорённостей, к которым придут стороны в ходе переговоров.
— Сергей ЧемезовRT на русском 16:33

Подробнее о событии

Чемезов рассказал о готовности России поставлять в Турцию Су-57

Взгляд.ру04:51

Турция может стать покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57

Эхо Москвы11:30

В «Ростехе» заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57

РИА Новости09:18

Россия готова продать Турции истребители Су-57

Коммерсантъ08:07

Глава «Ростеха» заявил о готовности продавать Турции истребители Су-57

Говорит Москва09:03

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Газета.Ru15:26

Чемезов: «Турция - привлекательный рынок для Су-57»

Rusturkey.comвчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Политика

Трамп анонсировал присоединение Китая к ядерной сделке США и России

Россия и США скоро начнут переговоры по ядерной сделке.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Политика

Вашингтон может ужесточить «ядерные санкции» против Тегерана

В мае прошлого года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 13:49
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Политика

Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешёвым, но ненадёжным»

Министр энергетики США Рик Перри на пресс-конференции в Брюсселе назвал поставляемый в страны Евросоюза российский газ "дешёвым, но ненадёжным".
Обновлено вчера в 09:37
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены

Очевидно молодая жена решила всерьез взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» и привить ему здоровые привычки.
Обновлено в 15:03
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 16:21
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Общество

Ваш знак зодиака знает, сколько у вас будет детей

Звезды предсказывают Львицам от двух до четырех детей. Женщины этого знака – очень добродушные мамы.
Обновлено в 14:07
Общество

Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая

Гидрометцентр России предупредил москвичей об ухудшении погоды, 5 мая в столичном регионе ожидается гроза.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Сомнений нет: Кира Найтли ждет второго ребенка

Пол второго ребенка пара, известная бережным отношением к своей личной жизни, не раскрывает и о беременности не говорит.
Обновлено в 02:59
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Турция сообщила о новом предложении США по ЗРК Patriot

Глава минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о новом предложении от США по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Обновлено в 06:12
Космос

Ученые возможно, заметили черную дыру, проглотившую нейтронную звезду

Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Алсу срочно увезла детей за границу после скандала вокруг «Голоса»

Обновлено в 14:30
Здоровье

В Тюменской области начала работу «горячая линия» по защите от клещей

Жители региона могут узнать адреса лабораторий для исследования клеща и правила поведения в случае его присасывания В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области организована тематическая "горячая линия" в связи с наступлением сезона активности клещей, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний.
Обновлено в 01:48
Космос

Шесть астероидов пролетят мимо Земли в течение двух лет

Обновлено 01 мая в 06:36
Технологии

Какие советы помогут волгоградцам продлить срок службы ноутбука

Никакой еды над ноутбуком Самые частые обращения в сервисный центр происходят после пролитого на ноутбук чая или кофе.
Обновлено в 15:30
Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Бойфренд актрисы Хейден Панеттьер Брайан Хикерсон был задержан за домашнее насилие, а затем выпущен под залог в 50 000 долларов.
Обновлено в 14:58
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

На гол Саши Лукича (18-й минута) "Ювентус" ответил точным ударом Криштиану Роналду (84).
Обновлено в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное