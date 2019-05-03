Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57РБК 10:29

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию. Об этом глава «Ростеха» рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu. По словам Сергея Чемезова, Турция является перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения.
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Сергей Чемезов
Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договоренностей, к которым придут стороны в ходе переговоров.
— Сергей ЧемезовLenta.ru 08:52

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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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