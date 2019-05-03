Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57РБК 10:29
Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию. Об этом глава «Ростеха» рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu. По словам Сергея Чемезова, Турция является перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения.
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Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договоренностей, к которым придут стороны в ходе переговоров.
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Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.
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Обновлено в 12:49
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Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
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Врачи развенчали мифы о геморрое
Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
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Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
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Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
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Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
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Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
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Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
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Ростовские полицейские наденут форму сотрудников НКВД
Обновлено в 02:39
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Обновлено в 13:36
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей
Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией
С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
БПК «Североморск» возвращается домой
За время дальнего похода, БПК "Североморск" побывал в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде, учениях в Средиземном море, выполнил ряд военно-дипломатических задач в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана и Джибути, участвовал в российско-пакистанских учениях "Аравийский муссон-2018".
Обновлено в 07:04
Наука
ДНК Леонардо да Винчи получат из пряди его волос
Обновлено вчера в 09:16
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
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Обновлено в 12:10
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Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
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Обновлено в 15:04
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Tesla: аккумуляторы для электрокаров скоро будет не из чего делать
Руководство компании Tesla призналось, что в будущем ожидает дефицит меди, никеля и других материалов, из которых изготавливаются аккумуляторы для электромобилей.
Обновлено в 08:11
Спорт
В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу
Обновлено в 10:40
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Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
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Обновлено 01 мая в 19:27
Хоккей
Кравцов и Шестеркин подписали контракты с «Рейнджерс»
19-летний Кравцов провел за «Трактор» 50 матчей в регулярном сезоне КХЛ и четыре — в плей-офф, набрав в общей сложности 23 (8+15) очка Напомним, что контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ.
Обновлено в 10:32
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21