Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57РБК 10:29

Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договоренностей, к которым придут стороны в ходе переговоров.

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию. Об этом глава «Ростеха» рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu. По словам Сергея Чемезова, Турция является перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения.

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