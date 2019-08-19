Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.

с чего всё началось

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты. Поводом для акций послужил отказ Центризбиркома зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму. Как считает господин Чемезов, в стране должна быть «здравая оппозиция».

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

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