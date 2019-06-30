Армия и оружие

Чемезов сообщил о начале производства С-500RT на русском 08:58

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. По его словам, в России создаётся новое современное оружие.
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Чемезов заявил о начале производства С-500

Взгляд.ру08:53

Чемезов анонсировал запуск производства комплексов С-500

Коммерсантъ09:34

Чемезов сообщил о начале производства С-500

RT на русском08:58

В России начали производство С-500

РИА Новости09:20

Чемезов пообещал пока не продавать С-500 «ни за какие деньги»

РБК09:00

В России началось производство С-500

Газета.Ru09:27

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500

ТАСС08:41
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Армия и оружие

Индия подписала соглашение на покупку ракет для вертолётов у РФ

Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.
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Обновлено в 01:15
Общество

Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет

Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 18:36
Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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Общество

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В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Чемезов оценил свою влиятельность в России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
Обновлено в 09:12
Авто

Новый вертолет Путина будет похож на «Аурус»

Обновлено в 09:11
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии

В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
Обновлено в 08:39
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 10:00
Футбол

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса

По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро.
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Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Суд арестовал экс-жену члена банды Цапков по делу о вымогательстве

Обновлено в 06:56
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Даниил Уткин: «Мусаев не играет в Playstation»

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин рассказал, чем в свободное время занимаются одноклубники и главный тренер команды Мурад Мусаев.
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«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
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Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
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Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
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Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года

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Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

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В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО

Центральный военный округ (ЦВО) направил подразделения в зону наводнения в Иркутской области.
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Старт частной ракеты прошел аварийно: видео

Ракета спустилась обратно на парашюте, по пути сбрасывая топливо, чтобы во время приземления исключить опасность взрыва.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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