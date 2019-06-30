Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500RT на русском 08:58
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500. По его словам, в России создаётся новое современное оружие.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:15, Вашингтон
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В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО
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