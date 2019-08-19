Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в МосквеРБК 06:35
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
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с чего всё началось
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.РБК06:35
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Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
В Южной Корее развернулась кампания по бойкоту японской продукции
Среди жителей Южной Кореи продолжается масштабная кампания по бойкоту всего, что так или иначе связано с Японией.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
Общество
Беглов пообещал законодательно защитить парк Малиновка от застройки
Обновлено вчера в 04:24
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Штурмовики Су-25СМ3 ЮВО совершили посадку рядом с трассой М4 «Дон»
В Ростовской области для учений специально оборудовали грунтовую взлетно-посадочную полосу. Пилоты Су-25 отрепетировали вынужденную посадку.
Обновлено в 08:40
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Технологии
Binance объявила о запуске аналога криптовалюты Facebook
Криптовалютная биржа Binance объявила о запуске аналога токена от социальной сети Facebook или «независимой региональной версии Libra» — проекта Venus.
Обновлено в 08:20
Единоборства
Ирландский боксер вызвал Макгрегора на бой, и тот согласился
Ирландский боксер среднего веса Люк Килер вызвал на поединок своего соотечественника, бойца ММА Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в Саракиб.
Обновлено в 03:59
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой.
Обновлено в 07:42
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Общество
Вильфанд обещает москвичам, что август вернется в среду
Обновлено в 04:40
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев
Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Общество
Google удалил ролик с оскорблением флага России
По предварительным данным, ролик был снят в Одессе. На кадрах запечатлено, как неизвестные сжигают флаг Российской Федерации.
Обновлено в 06:28
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился
Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан, с которой встречался с 2007 года.
Обновлено в 07:24
Политика
Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от "Единой России" Антона Шипулина, сообщает облсуд.
Обновлено в 08:20