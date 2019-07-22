Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублейКоммерсантъ 08:47
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется докапитализация на 300 млрд руб., заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомости07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Происшествия
На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину
В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Экономика
ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров
ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.
Обновлено в 05:08
Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Общество
В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды
По сведениям "Новой газеты", в согласованной акции у платформы "Москворечье" принимает участие около шестисот человек.
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане
Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.
Обновлено в 10:11
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Футбол
Матюиди может покинуть «Ювентус»
Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Отец Децла почтил память сына в день его рождения
Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу.
Обновлено в 12:01
Политика
Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста
Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика
Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
Обновлено в 13:06
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Авто
В кроссовере BMW iNext появится экзотический руль
Напомним, что прототип BMW iNext был представлен в 2018 году на борту авиалайнера Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa.
Обновлено в 05:11
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Политика
Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов
После обработки 42,62% протоколов результатов выборов на Украине, партия "Слуга народа" набирает 42,31%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО
Инцидент произошел во Львовской области во время учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности.
Обновлено в 13:16
Космос
В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Путешествия
Авиакомпания Finnair может прекратить полёты из Екатеринбурга
Авиакомпания «Финские авиалинии» (Finnair) может прекратить полёты в Хельсинки из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:33
Интернет
В Сети появились поддельные версии приложения FaceApp
Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили новую мошенническую схему, связанную с популярным приложением для обработки фотографий FaceApp.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда
Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion
Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Спартак» и «Зенит» лидируют по продажам сезонных абонементов
Третье место занимает футбольный клуб "Краснодар", сообщает портал sport-connect.ru. "Быки" продали 12,5 тысячи абонементов.
Обновлено в 07:46
Культура
В Москве прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле»
20 июля в в московском парке Коломенское прошел фестиваль славянской культуры «Русское поле».
Обновлено вчера в 10:34