с чего всё началось

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

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Общество В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды По сведениям "Новой газеты", в согласованной акции у платформы "Москворечье" принимает участие около шестисот человек.

Происшествия В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Футбол Матюиди может покинуть «Ювентус» Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Шоу-бизнес Отец Децла почтил память сына в день его рождения Родители скорбят по покойному сыну в день его рождения. Александр Толмацкий посвятил в Instagram трогательный пост рэперу.

Политика Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».

Авто УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Политика Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Авто В кроссовере BMW iNext появится экзотический руль Напомним, что прототип BMW iNext был представлен в 2018 году на борту авиалайнера Boeing 777 °F авиакомпании Lufthansa.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Политика Партия Зеленского лидирует после обработки 42% протоколов После обработки 42,62% протоколов результатов выборов на Украине, партия "Слуга народа" набирает 42,31%. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия В Великобритании чайка похитила чихуахуа Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Путешествия Авиакомпания Finnair может прекратить полёты из Екатеринбурга Авиакомпания «Финские авиалинии» (Finnair) может прекратить полёты в Хельсинки из Екатеринбурга.

Интернет В Сети появились поддельные версии приложения FaceApp Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили новую мошенническую схему, связанную с популярным приложением для обработки фотографий FaceApp.

Происшествия Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву, "подбросил" попутчика из сервиса BlaBlaCar в кабине состава.

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