с чего всё началось

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Происшествия В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кино Marvel планирует перезапустить «Блэйда» Киностудия Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной. До 2021 года зрителей ждут новые фильмы о любимых супергероях.

Футбол Бэйл может перейти в китайский клуб в качестве свободного агента Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может перейти в китайский клуб «Бейцзин Гуоань» на правах свободного агента.

Политика Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко Генпрокурор Украины Юрий Луценко находится в отпуске, сообщила на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Футбол «Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Здоровье В Башкирии утвердили единый день для диспансеризации Минздрав Башкирии утвердил единый день про проведения диспансеризации.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Экономика Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.

Политика Юрист прокомментировал размещение штаба Навального в подвале дома Юрист, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов прокомментировал в беседе с RT ситуацию с размещением штаба Алексея Навального в подвале дома в Москве без согласия собственников.

Происшествия Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Шоу-бизнес Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.

Шоу-бизнес Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Общество Фигурант расследования Голунова избавился от активов в РФ По данным издания «Медуза», один из фигурантов расследования Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе в Москве, продал все активы.

Политика Замглавы «Новатэка» получил российское гражданство Путин подписал указ о приеме в российское гражданство замглавы "Новатэка" Марка Джетвея, сообщает РИА "Новости".

Происшествия После схода с рельсов в Коми РЖД ограничили движение поездов После схода вагонов на станции Керки в Коми РЖД временно ограничит движение поездов в республике.

Политика В Москве завершился митинг оппозиции В Москве на площади Сахарова завершился разрешенный митинг оппозиции.

Политика Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории Фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам обошел «Аватар» Джеймса Кэмерона, который оставался непобедимым в течение последних десяти лет.