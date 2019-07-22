Экономика

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублейКоммерсантъ 08:47

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».
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с чего всё началось
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется докапитализация на 300 млрд руб., заявил
 гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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