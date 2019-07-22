Экономика
Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублейКоммерсантъ 08:47
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».
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Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется докапитализация на 300 млрд руб., заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомости07:47
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