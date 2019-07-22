с чего всё началось

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

Политика Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "куда-то исчез" – об этом сообщил юрист и бывший замруководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Происшествия В московском цирке сорвалась с высоты воздушная гимнастка В Центре цирковых искусств Москвы во время выступления сорвалась с двухметровой высоты 29-летняя гимнастка Анна Андрюшкова.

Политика Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.

Происшествия В Коми сошли с рельсов вагоны с углем Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.

Экономика ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.

Политика В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.

Политика Лукашенко предложил ЕС активизировать политический диалог Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что препятствий для усиления диалога с Европейским союзом по экономическим и политическим вопросам нет.

Политика Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.

Политика Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей» Президент России Владимир Путин своим указом утвердил состав наблюдательного совета организации «Россия — страна возможностей».

Политика Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.

Шоу-бизнес Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стихотворный баттл между ним и телеведущей Ксенией Собчак, прошедший в Instagram, на самом деле проходил между ним и режиссером Константином Богомоловым.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.

Энергетика Газпром продолжит строительство «Южного потока» В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.

Авто Volkswagen обозначил сроки появления Arteon в России В российском представительстве компании Volkswagen завили, что старт продаж модели Arteon в нашей стране запланирован на 2020 год.

Гаджеты Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25% Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.

Политика Путин отменил российские санкции против Эритреи Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Здоровье Невозможно представить, чтобы врач убил пациента: министр здравоохранения РФ — о деле Белой и Сушкевич Министерство здравоохранения России озабочено делом калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых обвиняют в убийстве младенца, и заинтересовано "в безусловном установлении истины".