с чего всё началось

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

Футбол Изначально «Краснодару» при жеребьевке ЛЧ выпало киевское «Динамо» Изначально краснодарцам выпало киевское «Динамо», но жеребьевку пришлось переиграть, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы в еврокубках из-за политического конфликта между странами.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Политика На выборах в Раду обработано 55% протоколов Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,48% и сохраняет лидерство по итогам обработки 55,04% протоколов на выборах в Верховную раду.

Политика Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Политика Британия пригрозила усилением военного присутствия у берегов Ирана Военное присутствие будет призвано защищать свободу навигации. Хант пояснил, что объявляет об этом с «тяжелым сердцем».

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.

Экономика Молочно-товарные фермы создадут в Тверской области Инвестор планирует создать три молочно-товарные фермы на территории Кашинского городского округа Тверской области.

Политика Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя продолжающийся подсчет голосов на выборах в Верховную раду, увидел у украинцев желание попасть в рабство.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Музыка Гитарист «Кино» прокомментировал исполнение «Группы крови» Metallica Юрий Каспарян прокомментировал событие, взбудоражившее россиян вчера поздно вечером - исполнение в "Лужниках" Metallica кавера на "Группу крови" "Кино".

Энергетика Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.

Политика США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти Власти США ввели санкции в отношении компании из КНР за покупку нефти у Ирана.

Происшествия Суд продлил арест обвиняемым в теракте в метро Петербурга Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник до 12 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 11 фигурантов дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года.

Политика Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.

Армия и оружие Украинские силовики утонули на глазах у инструкторов НАТО Инцидент произошел во Львовской области во время учений под руководством инструкторов НАТО в Международном центре миротворчества и безопасности.

Общество В Ингушетии издали кодекс поведения для молодежи на трех языках Брошюры содержат правила поведения для молодежи на русском, ингушском и английском языках и снабжены фотоиллюстрациями.

Политика Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.

Гаджеты Поддержка ночного режима Nightscape появится у всех модулей основной камеры смартфона OnePlus 7 Pro Как заявил менеджер по продуктам OnePlus, вскоре компания выпустит обновление, которое принесёт флагману поддержку ночного режима Nightscape для всех основных модулей, то есть и для телекамеры, и для сверхширокоформатной камеры.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково» Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.

Наука Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.