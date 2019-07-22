с чего всё началось

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Общество Россияне предложили назвать трассу М-11 «За шавермой-шаурмой» Название трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую планируется достроить осенью 2019 года, утвердят в конце июля, сообщает госкомпания «Автодор».

Происшествия Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».

Происшествия Рейс Москва-Анталья вернулся во Внуково из-за отказа двигателей Пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила об успешной экстренной посадке самолета Boeing, который совершал рейс Москва-Анталья.

Общество В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях Новый закон разрешил открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для осужденных.

Экономика Дмитрий Медведев проведёт совещание в Курске Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Шоу-бизнес Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».

Шоу-бизнес Представитель Пелагеи опроверг слухи о ринопластике певицы Многие поклонники отмечают, что в последнее время Пелагея заметно похудела и стала лучше выглядеть. На днях певице исполнилось 33 года.

Авто Названы самые угоняемые в России модели автомобилей Названы модели автомобилей, которые чаще всего угоняют у россиян в 2019 году.

Гаджеты Китай стал участником ещё одной торговой войны Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны.

Космос Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.

Гаджеты Поддержка ночного режима Nightscape появится у всех модулей основной камеры смартфона OnePlus 7 Pro Как заявил менеджер по продуктам OnePlus, вскоре компания выпустит обновление, которое принесёт флагману поддержку ночного режима Nightscape для всех основных модулей, то есть и для телекамеры, и для сверхширокоформатной камеры.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".