с чего всё началось

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента России Владимира Путина о докапитализации «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) на более 300 млрд руб. на покрытие долгов и на создание российского лайнера МС-21. ОАК сейчас проходит процедуру интеграции в «Ростех».

Чемезов попросил Путина о докапитализации ОАК на более 300 млрд рублей

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Технологии Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.

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