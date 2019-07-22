Экономика
Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАКВедомости 07:47
«Ростех» был готов инвестировать 30–40 млрд руб. в производство этого самолета. В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах. Тогда он оценил объем дополнительных средств, которые потребуются корпорации, в 240–250 млрд руб.
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Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется докапитализация на 300 млрд руб., заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Ведомости07:47
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