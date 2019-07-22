с чего всё началось

«Ростех» был готов инвестировать 30–40 млрд руб. в производство этого самолета. В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах. Тогда он оценил объем дополнительных средств, которые потребуются корпорации, в 240–250 млрд руб.

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