Экономика

Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАКВедомости вчера в 07:47

«Ростех» был готов инвестировать 30–40 млрд руб. в производство этого самолета. В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах. Тогда он оценил объем дополнительных средств, которые потребуются корпорации, в 240–250 млрд руб.
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с чего всё началось
О том, что Объединенной авиастроительной корпорации, переходящей под контроль «Ростеха», необходимо более 300 млрд рублей на «окончательное финансовое оздоровление», глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал
 на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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