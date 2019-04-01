Футбол

Чем запомнился 25-й тур РПЛRT на русском 08:19

Зенит-2 — Краснодар-2
28 апреля
в 05:00
ФНЛ
Стадион Петровский, Малая Арена
RT рассказывает о главных событиях 25-го тура РПЛ. Дубль Фарфана и спорный пенальти Открылся 25-й тур матчем между "Ростовом" и "Локомотивом", в котором обеим командам нужна была только победа. Досталась она железнодорожникам благодаря дублю Джефферсона Фарфана.
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Чем запомнился 25-й тур РПЛ

RT на русском08:19
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