Футбол
Уже есть первые положительные результаты - акции клуба после отставки португальца подорожали на 6%.
Телеканал Санкт-Петербург21 декабря в 12:57
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Футбол
«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
«Монако» проиграл «Генгаму» в чемпионате Франции
В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму".
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил "Золотой мяч" лучшего игрока клубного чемпионата мира по футболу.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
«Манчестер Юнайтед» забил пять мячей впервые после ухода Фергюсона
«Манчестер Юнайтед» впервые забил пять мячей в чемпионате Англии после ухода тренера Алекса Фергюсона.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Дубль Рибери помог «Баварии» обыграть «Айнтрахт» в чемпионате Германии
«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в выездном матче 17-го тура чемпионата Германии. Мюнхенский клуб победил со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Месси стал абсолютным рекордсменом по результативности
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Томас Тухель: «„ПСЖ“ должен был забивать гола четыре»
Должны были забивать гола четыре. Но игру контролировали полностью и заслужили победу.
Обновлено в 01:10
Футбол
Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Фанаты «Бетиса» в перерыве матча забросали поле мягкими игрушками
В перерыве матча 17-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Эйбаром" болельщики домашней команды забросали поле мягкими игрушками.
Обновлено в 01:35
Футбол
Азар признан спортсменом года в Бельгии
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан спортсменом 2018 года в Бельгии.
Обновлено в 01:15
Футбол
Система Сарри дает сбой в «Челси»
"Лестер" же выиграл два из девяти поединков с момента трагической смерти своего владельца Вишая Шривадданапрабхи.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
«Ювентус» определился с трансферными целями
«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Аарону Рэмзи и хавбеку «Реала» Иско.
Обновлено в 01:28
Футбол
Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»
Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
«Зенит» опубликовал фотографию Кришито и Ригони
В официальном Твиттере "Зенита" опубликована фотография защитника "Дженоа" Доменико Кришито и нападающего "Аталанты" Эмилиано Ригони.
Обновлено в 01:59