Экономика
Чем занялись бывшие операторы азартных игр в РоссииКоммерсантъ 03:58
Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России 1 июля исполнится десять лет запрету в России казино и игровых автоматов за пределами специально выделенных зон.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Происшествия
В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
Пожар произошел на центральной городской ярмарке на улице Грязнова, 57.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Губернатор: Тульская область примет 100 детей из Приангарья
О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 21:45
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Обновлено в 16:01
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Ребенку удалось выжить в утробе погибшей от ножевого ранения матери
В Лондоне врачи спасли ребенка беременной девушки, которая погибла от ножевого ранения, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 22:22
Армия и оружие
Рассекречены документы о помощи СССР странам Запада во время Великой Отечественной войны
Министерство обороны Российской Федерации в дни работы форума «Армия-2019» впервые представило архивные документы времен Великой Отечественной, которые ранее хранились под грифом «Совершенно секретно».
Обновлено в 07:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
Недавнее появление на публике популярной в 90-х певицы Марины Хлебниковой немало удивило не только ее поклонников и общественность, но и звездную тусовку.
Обновлено в 17:53
Здоровье
Диетологи рассказали о вреде сладостей для будущего детей
По информации доклада французского Агентства санитарной безопасности (Anses), постоянное поедание сладких десертов и напитков приводит к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут выбирать еду с повышенным содержанием сахара, передает ТАСС По оценкам специалистов, 75% детей Франции в возрасте четырех лет едят сладкое слишком часто.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Иркутской области подтопило 4000 домов
В Иркутской области подтопило 4000 домов. Об этом сообщило ИА "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Обновлено в 14:11
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено в 22:43
Авто
В США выставили на продажу редчайший Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено в 22:25
Культура
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Фильм студии Walt Disney "Аладдин" стал самым успешным в карьере популярного голливудского актера Уилла Смита.
Обновлено в 19:18
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений.
Обновлено в 22:00
Здоровье
Названы главные риски рождения ребенка в позднем возрасте
Специалисты британского Королевского колледжа акушерства и гинекологии назвали главные риски рождения детей в зрелом возрасте.
Обновлено в 21:40
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель найти свое место на саммите G20
Президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите G20 заметил растерянность немецкого лидера и подсказал, что она идет не в ту сторону.
Обновлено в 20:46
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39