Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.

В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления не способствуют урегулированию ситуации в регионе.

Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высот

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