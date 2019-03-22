Политика

Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высотRT на русском 09:36

В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления не способствуют урегулированию ситуации в регионе.
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Биньямин Нетаньяху
Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК вчера в 13:17

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