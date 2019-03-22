Политика
Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высотRT на русском 09:36
В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные заявления не способствуют урегулированию ситуации в регионе.
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Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Благодарю вас, президент Трамп.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикРБК вчера в 13:17
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Общество
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Транспорт
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Общество
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Футбол
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В Москве грабителя банка задержали спустя несколько минут
Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в ограблении банка спустя несколько минут после совершения нападения.
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