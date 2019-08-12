Экономика
Челябинвестбанк в I полугодии увеличил активы по РСБУ на 4,8%Интерфакс - Россия 04:42
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, выросли за полугодие на 6,4%, составив 38,8 млрд рублей. При этом средства юридических лиц уменьшились на 1,5% - до 10,2 млрд рублей, в то время как средства физлиц выросли на 10% - до 28,5 млрд рублей.
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