Общество

Челябинского губернатора обвинили в антиконкурентных условияхКоммерсантъ 14:06

ФАС намерена передать в МВД и Генпрокуратуру решение по делу на 2,4 млрд рублей Федеральная антимонопольная служба России установила два антиконкурентных соглашения, заключенных между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост».
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала губернатора Челябинской области Бориса Дубровского участником антиконкурентного сговора, сообщает
 пресс-служба ФАС.
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