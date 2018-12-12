Регионами с самой благополучной экологической обстановкой признали Тамбовскую область, Республику Алтай и Алтайский край. Аутсайдерами списка стали Свердловская, Челябинская, Иркутская, Московская и Брянская области.

с чего всё началось

Челябинская область оказалась на предпоследнем месте национального экологического рейтинга регионов, составленного общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам осени 2018 года. Самой грязной территорией страны признана Свердловская область.

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