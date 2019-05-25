Футбол

«Челси» просит у «Реала» £130 млн за АзараГазета.Ru 04:54

Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
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Азар выставил ультиматум «Челси»

Газета.Ru06:51

СМИ: Азар выдвинул ультиматум «Челси»: речь о сроках трансфера в «Реал»

Спорт-Экспресс05:44

Источник: «Азар поставил ультиматум „Челси“»

Sport.ru07:44

«Челси» готов отпустить Азара в «Реал» за 130 миллионов фунтов стерлингов

Матч ТВ04:24

«Реал» готовит новое предложение по Азару, «Челси» требует за игрока € 150 млн

Чемпионат03:05

«Челси» требует за Азара 130 миллионов, «Реал» готов заплатить 88

Советский спорт04:12

Mirror: Азар хочет перейти в «Реал» до 4 июня

Бомбардир.ру03:39
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Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Минимум восемь человек пострадали при взрыве в Лионе

Обновлено вчера в 13:51
Технологии

В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал»

Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Футбол

Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, при котором не будет «пассажиров»

Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Ольгу Серябкину преследует «маньяк»

Ольга Серябкина пожаловалась, что ее постоянно преследует "маньяк".
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Таганроге загорелся кожевенный завод

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории не действующего кожевенного завода.
Обновлено в 04:38
Футбол

Сибирь — Краснодар-2 0:0

Обновлено в 07:49
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Политика

В Крыму призвали украинский Генштаб не махать кулаками после драки

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев не «махать кулаками после драки», передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 07:10
Кино

Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов

«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Хоккей

Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами

Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
Обновлено в 08:06
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша

Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Гаджеты

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж

Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Мальчик, которого искали в карьере в Челябинской области, утонул

Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Здоровье

Эксперты рассказали, чью кровь предпочитают комары

Эксперты назвали типы людей, кровь которых предпочитают комары. Первыми в списке находятся любители сладостей и пива.
Обновлено в 05:41
Футбол

Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт

Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Дагестане произошло повторное землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Транспорт

ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая

Обновлено в 08:01
Политика

Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ

Обновлено вчера в 21:17
Футбол

«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем

«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Казани неонацистов признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 06:14
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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