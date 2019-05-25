«Челси» просит у «Реала» £130 млн за АзараГазета.Ru 04:54

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Кино Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов «Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.

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