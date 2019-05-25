Футбол
«Челси» просит у «Реала» £130 млн за АзараГазета.Ru 04:54
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Минимум восемь человек пострадали при взрыве в Лионе
Обновлено вчера в 13:51
Технологии
В Петербурге спустили на воду новый российский атомный ледокол «Урал»
Одно из самых значимых событий последнего времени с точки зрения освоения российской Арктики состоялось в субботу в Санкт-Петербурге – на Балтийском заводе спущен на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:16
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Футбол
Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, при котором не будет «пассажиров»
Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину преследует «маньяк»
Ольга Серябкина пожаловалась, что ее постоянно преследует "маньяк".
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Таганроге загорелся кожевенный завод
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории не действующего кожевенного завода.
Обновлено в 04:38
Футбол
Сибирь — Краснодар-2 0:0
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Политика
В Крыму призвали украинский Генштаб не махать кулаками после драки
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Киев не «махать кулаками после драки», передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая.
Обновлено в 07:10
Кино
Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов
«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами
Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Гаджеты
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж
Huawei останавливает заводы из-за ожидания снижения продаж.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Мальчик, которого искали в карьере в Челябинской области, утонул
Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Здоровье
Эксперты рассказали, чью кровь предпочитают комары
Эксперты назвали типы людей, кровь которых предпочитают комары. Первыми в списке находятся любители сладостей и пива.
Обновлено в 05:41
Футбол
Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт
Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Транспорт
ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая
Обновлено в 08:01
Политика
Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем
«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.
Обновлено в 07:40