Футбол
«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за АзараМосковский Комсомолец 07:58
По информации телеканала Sky Sports, именно в такую сумму оценило своего игрока руководство лондонского футбольного клуба "Челси". Однако испанцы не рассчитывают потратить 28-летнего футболиста свыше более ста миллионов в единой евровалюте, выяснил телеканал.
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Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено в 19:55
Космос
Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия
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Политика
Негативное отношение к парадам в Москве объяснили в Японии
Журналист рассказал о негативном отношении японцев к шикарным празднованиям в Москве Дня Победы.
Обновлено в 20:24
Кино
Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»
Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
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Наука
Крупным животным Земли угрожает вымирание
С 1970 года общая популяция животных сократилась на 60%, что говорит о шестом массовом вымирании в истории Земли, сообщает Nature Communications.
Обновлено 23 мая в 07:32
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
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Происшествия
В Германии небольшой самолет повис на деревьях
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
Обновлено в 19:48
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Здоровье
Как инвалидам и ветеранам отдохнуть на курорте за счёт бюджета
Льготники, которые имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут отдохнуть как минимум две с половиной недели на курорте за счёт средств федерального бюджета.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1
Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.
Обновлено в 03:48
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Петербурга
Парад завершил первый Международный фестиваль SPbTransportFest, который стартовал в нашем городе 23 мая.
Обновлено в 10:59
Космос
Астероид приближается к Земле в эти минуты
Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом
В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Хоккей
Сборная Канады переиграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира
В финале чемпионата мира канадские хоккеисты сыграют против Финляндии, которая ранее в своем полуфинале взяла верх над сборной России (1:0). В матче за третье место на турнире российские хоккеисты сыграют с командой Чехии.
Обновлено в 15:29
Авто
Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47
Политика
Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе
Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:21
Авто
Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor
Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено в 07:12
Политика
Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи
Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено в 19:16
Футбол
Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млн
Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн.
Обновлено в 11:06
Общество
Россияне перешли с вина на пиво ради экономии
Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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Космос
В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну
Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
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Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Театры
Собянин поздравил с днем рождения Александра Калягина
Обновлено в 06:21
Политика
Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло
Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено в 20:27