Футбол

«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за АзараМосковский Комсомолец 07:58

По информации телеканала Sky Sports, именно в такую сумму оценило своего игрока руководство лондонского футбольного клуба "Челси". Однако испанцы не рассчитывают потратить 28-летнего футболиста свыше более ста миллионов в единой евровалюте, выяснил телеканал.
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«Челси» торгуется с «Реалом» по Азару. В Лондоне хотят 130 млн фунтов, Мадрид готов платить 88

Sports.ru16:50

Азар выставил ультиматум «Челси»

Газета.Ru06:51

Источник: «Азар поставил ультиматум „Челси“»

Sport.ru07:44

«Челси» требует за Азара 130 миллионов, «Реал» готов заплатить 88

Советский спорт04:12

Азар обозначил для «Челси» крайний срок оформления его трансфера в «Реал»

Матч ТВ03:10

«Реал» готовит новое предложение по Азару, «Челси» требует за игрока € 150 млн

Чемпионат03:05

СМИ: Азар выдвинул ультиматум «Челси». Речь о сроках трансфера в «Реал»

Спорт-Экспресс05:44
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Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру

Обновлено в 09:17
Здоровье

ВОЗ признала переутомление болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
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Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено в 19:55
Космос

Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия

Обновлено в 03:15
Происшествия

Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

Обновлено в 10:08
Политика

Негативное отношение к парадам в Москве объяснили в Японии

Журналист рассказал о негативном отношении японцев к шикарным празднованиям в Москве Дня Победы.
Обновлено в 20:24
Кино

Гран-при Каннского кинофестиваля получил фильм «Атлантика»

Гран-при фестиваля присудили "Атлантике" Мати Диоп, это дебютный фильм режиссера. Приз вручил актер Сильвестр Сталлоне.
Обновлено в 14:12
Наука

Крупным животным Земли угрожает вымирание

С 1970 года общая популяция животных сократилась на 60%, что говорит о шестом массовом вымирании в истории Земли, сообщает Nature Communications.
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Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Германии небольшой самолет повис на деревьях

Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Обновлено в 19:48
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Здоровье

Как инвалидам и ветеранам отдохнуть на курорте за счёт бюджета

Льготники, которые имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут отдохнуть как минимум две с половиной недели на курорте за счёт средств федерального бюджета.
Обновлено в 17:27
Происшествия

Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1

Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.
Обновлено в 03:48
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Петербурга

Парад завершил первый Международный фестиваль SPbTransportFest, который стартовал в нашем городе 23 мая.
Обновлено в 10:59
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом

В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.
Обновлено в 13:59
Хоккей

Сборная Канады переиграла Чехию и вышла в финал чемпионата мира

В финале чемпионата мира канадские хоккеисты сыграют против Финляндии, которая ранее в своем полуфинале взяла верх над сборной России (1:0). В матче за третье место на турнире российские хоккеисты сыграют с командой Чехии.
Обновлено в 15:29
Авто

Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель

Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47
Политика

Трибунал ООН поддержал Украину по инциденту в Керченском проливе

Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 07:21
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Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor

Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
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Шоу-бизнес

Виктория Боня получила особую награду в Каннах

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
Обновлено в 07:12
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Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено в 19:16
Футбол

Американский миллиардер хочет купить «Фиорентину» за €150 млн

Как сообщает The New York Times, 69-летний бизнесмен готов заплатить за покупку итальянского клуба €150 млн.
Обновлено в 11:06
Общество

Россияне перешли с вина на пиво ради экономии

Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
Обновлено в 19:15
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
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Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
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Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
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Собянин поздравил с днем рождения Александра Калягина

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Госдеп назвал отставку Мадуро единственной темой переговоров в Осло

Накануне МИД Норвегии сообщил, что в Осло на следующей неделе состоятся переговоры представителей Мадуро и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено в 20:27
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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