«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за АзараМосковский Комсомолец 07:58

По информации телеканала Sky Sports, именно в такую сумму оценило своего игрока руководство лондонского футбольного клуба "Челси". Однако испанцы не рассчитывают потратить 28-летнего футболиста свыше более ста миллионов в единой евровалюте, выяснил телеканал.

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