Футбол

«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за АзараМосковский Комсомолец 07:58

По информации телеканала Sky Sports, именно в такую сумму оценило своего игрока руководство лондонского футбольного клуба "Челси". Однако испанцы не рассчитывают потратить 28-летнего футболиста свыше более ста миллионов в единой евровалюте, выяснил телеканал.
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Азар выставил ультиматум «Челси»

Газета.Ru06:51

Источник: «Азар поставил ультиматум „Челси“»

Sport.ru07:44

«Челси» требует за Азара 130 миллионов, «Реал» готов заплатить 88

Советский спорт04:12

«Челси» готов отпустить Азара в «Реал» за 130 миллионов фунтов стерлингов

Матч ТВ04:24

«Реал» готовит новое предложение по Азару, «Челси» требует за игрока € 150 млн

Чемпионат03:05

СМИ: Азар выдвинул ультиматум «Челси». Речь о сроках трансфера в «Реал»

Спорт-Экспресс05:44

Mirror: Азар хочет перейти в «Реал» до 4 июня

Бомбардир.ру03:39
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Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Футбол

«Зенит» обратился к болельщикам перед заключительным матчем сезона

Обновлено в 12:30
Политика

В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Политика

Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе

Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Космос

SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета

24 мая ракета Falcon 9 от SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал и успешно вывела 60 спутников на орбиту высотой 440 километров.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра

Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
Футбол

РБ Лейпциг — Бавария 0:1 (1-й тайм)

Бавария и РБ Лейпциг сыграют в субботу в финале Кубка Германии. Матч пройдет на Олимпияштадион в Берлине и начнется в 21:00 (мск).
Обновлено в 00:39
Происшествия

Во Франции проходит 28-я манифестация «желтых жилетов»

Обновлено в 09:00
Политика

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке

Обновлено вчера в 05:59
Политика

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская о своем отце: «Он угробил мою жизнь»

С отцом звезда перестала общаться когда ей было 16 лет, и сейчас он объявился в ее жизни.
Обновлено в 11:55
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Здоровье

У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь

Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.
Обновлено в 09:09
Технологии

Как защитить глаза от «экранной близорукости», сообщили волгоградцам

Были проведены исследования, которые выявили, что, по сравнению с 1994 годом, у людей ухудшилось зрение на 35%, сообщает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 13:30
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста

Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено 23 мая в 11:19
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии

Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте

25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Автоспорт

Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли

Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Политика

Губернатор Ростовской области отправил в отставку Юрия Молодченко

До вступления в должность заместителя губернатора Ростовской области Юрий Молодченко был главой министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
Обновлено в 13:48
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»

Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено в 14:31
Общество

Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов

Обновлено в 13:03
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено в 06:26
Авто

Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель

Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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