Футбол
«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за АзараМосковский Комсомолец 07:58
По информации телеканала Sky Sports, именно в такую сумму оценило своего игрока руководство лондонского футбольного клуба "Челси". Однако испанцы не рассчитывают потратить 28-летнего футболиста свыше более ста миллионов в единой евровалюте, выяснил телеканал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Таджикистан самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет авиакомпании UTair, вылетевший 25 мая из Сургута в таджикистанский город Худжанд, благополучно вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото
Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Политика
Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе
Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Космос
SpaceX запустила 60 спутников глобального интернета
24 мая ракета Falcon 9 от SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал и успешно вывела 60 спутников на орбиту высотой 440 километров.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра
Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
Футбол
РБ Лейпциг — Бавария 0:1 (1-й тайм)
Бавария и РБ Лейпциг сыграют в субботу в финале Кубка Германии. Матч пройдет на Олимпияштадион в Берлине и начнется в 21:00 (мск).
Обновлено в 00:39
Происшествия
Во Франции проходит 28-я манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 09:00
Политика
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская о своем отце: «Он угробил мою жизнь»
С отцом звезда перестала общаться когда ей было 16 лет, и сейчас он объявился в ее жизни.
Обновлено в 11:55
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Здоровье
У медведей на Сахалине нашли опасную для человека болезнь
Специалисты проверили мясо двух медведей и нашли в нём живые личинки трихинелл.
Обновлено в 09:09
Технологии
Как защитить глаза от «экранной близорукости», сообщили волгоградцам
Были проведены исследования, которые выявили, что, по сравнению с 1994 годом, у людей ухудшилось зрение на 35%, сообщает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 13:30
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Два альпиниста погибли во время покорения Эвереста
Два альпиниста погибли во время массового восхождения на Эверест, информирует AFP.
Обновлено 23 мая в 11:19
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии
Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Автоспорт
Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Политика
Губернатор Ростовской области отправил в отставку Юрия Молодченко
До вступления в должность заместителя губернатора Ростовской области Юрий Молодченко был главой министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
Обновлено в 13:48
Кино
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты»
Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале стал энокорейский режиссер Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты».
Обновлено в 14:31
Авто
Эксперты назвали 10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты портала «Speedme.ru» решили составить список советов, которые помогут каждому автолюбителю поддерживать свою машину в хорошем состоянии.
Обновлено в 00:47