Футбол
«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме
«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизмеРИА Новости13:27
Английский футбольный клуб "Челси" запретил посещать матчи команды четверым болельщикам, обвиняемым в расистских оскорблениях в адрес игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщает Рейтер. Инцидент произошел в субботу на матче чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Сити" (2:0).
РИА Новости13:27
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