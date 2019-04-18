Футбол

«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоихSoccer.ru 16:50

«Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».
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Дубль Педро помог «Челси» обыграть «Славию» и выйти в полуфинал Лиги Европы

Советский спорт16:51

«Это была хорошая битва». Жиру - о матче со «Славией»

Спорт-Экспресс17:32

Педро: знали, что будет трудно, поскольку «Славия» — очень интересная команда

Чемпионат17:35

«Челси» с трудом обыграл «Славию» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Газета.Ru17:15

«Челси» установил рекорд английских клубов по победам в розыгрыше еврокубков

Матч ТВ17:54

«Челси» – второй после «Ман Сити» клуб АПЛ со 100 голами в сезоне

Sports.ru16:35

«Челси» — «Славия». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:00
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Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

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Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Обновлено в 09:30
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Транспорт

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

За неделю 22 летательных аппарата провели разведку у границ РФ

Разведку вели 22 летательных аппарата. Такие данные Министерства обороны опубликовала в пятницу газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
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Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Здоровье

В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат

Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено в 17:51
Политика

Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву

Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Общество

Власти Чили предложили Франции дерево и медь для ремонта Нотр-Дама

Как сообщает радиостанция BioBio, президент Чили Себастьян Пиньера в ходе телефонных переговоров обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с предложением оказать помощь в восстановлении сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Наука

Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев

Кости крестоносцев, погибших при осаде средневекового Сидона, помогли генетикам выяснить, что за Святую Землю сражались не только выходцы из Европы, но и их дети от смешанных браков и местные жители.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо сына

Всего несколько месяцев назад звезда шоу «Орел и решка» впервые стала мамой. Телеведущая старается не показывать лицо новорожденного.
Обновлено в 13:30
Экономика

Карты «Мир» начали принимать в Турции

На сегодняшний день российскими банками выпущено более 56 млн платежных карт "Мир".
Обновлено в 04:59
Футбол

РПЛ не определилась с форматом лимита на легионеров

18 апреля РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны с сезона-2020/21.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Авто

Внедорожная версия УАЗ «Буханка» поступила в продажу

Новая модификация бюджетного грузовичка УАЗ «Буханка», получившая название «Комби Трофи», стала доступна у дилеров Ульяновского автозавода.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика

Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины

Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Гаджеты

Видео дня: смартфон Meizu 16s демонстрирует скорость работы и оптимизацию оболочки

Смартфон Meizu 16s, который точно представят 23 апреля, засветился на видео.
Обновлено в 16:23
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»

Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке

Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.
Обновлено в 08:23
Кино

Фильмы Альмодовара и Долана вошли в программу Каннского фестиваля

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