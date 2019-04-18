Футбол
«Челси» и «Славия» забили семь голов на двоихSoccer.ru 16:50
«Челси» оказался сильнее «Славии» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинале турнира лондонцы сыграют против «Айнтрахта».
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«Челси» — «Славия». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 1/4 финала Лиги Европы 18 апреля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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