Футбол
«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата АнглииРИА Новости 11:11
Футболисты лондонского "Челси" одержали выездную победу над "Кардифф Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Уэльса, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм», «Челси» вырвал победу у «Кардиффа»
Sports.ruвчера в 02:26
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