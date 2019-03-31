«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата АнглииРИА Новости 11:11

Футболисты лондонского "Челси" одержали выездную победу над "Кардифф Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Уэльса, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата Англии

Футбол Фанаты «Челси» скандировали матерную кричалку в адрес Сарри Фанаты "Челси" оскорбляли Маурицио Сарри во врмя матча 32-го тура чемпионата Англии против "Кардифф Сити" (2:1).

Политика В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.

Единоборства Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.

Здоровье Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.

Спорт Шведская лыжница пожаловалась на критику российских фанатов Шведская лыжница Фрида Карлссон пожаловалась на критические комментарии в свой адрес после инцидента на одной из гонок Кубка мира в канадском Квебеке с участием российской спортсменки Юлии Белоруковой.

Происшествия На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

Экономика В России изменятся правила зачисления зарплат Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.

Политика В Киевской области изъяли 600 кг героина По словам Князева, в ночь на 31 марта полиция изъяла 100 кг героина, ещё 500 кг героина было изъято немного позднее.

Политика Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика.

Политика Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.

Происшествия В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина» Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.

Происшествия В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.

Шоу-бизнес Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.

Экономика Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России.

Футбол «Монако» проиграл «Кану», Головин провел весь матч "Кан" переиграл "Монако" в матче 30-го тура Лиги 1. "Монако" расположился на 16-м месте в турнирной таблице (30 пунктов), "Кан" поднялся на 18-ю позицию (23 очка).

Армия и оружие Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ В результате обстрела пострадали мужчина и женщина, проживающие в населённом пункте Зайцево на улице Карбышева.

Космос На МКС начинается изучение космической радиации По сообщению РИА Новости, целью эксперимента является создание системы мониторинга радиационной опасности, а также разработка экспериментально проверенных методов определения чувствительности аппаратуры к всплескам космической радиации.

Политика В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.