Футбол

«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата АнглииРИА Новости 11:11

Футболисты лондонского "Челси" одержали выездную победу над "Кардифф Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в воскресенье в столице Уэльса, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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«Челси» вырвал победу над «Кардиффом» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru11:13

«Челси» одержал волевую победу над «Кардифф Сити», проигрывая к 84-й минуте

Спорт-Экспресс11:10

«Челси» вырвал победу у «Кардиффа»

Матч ТВ11:01

«Челси» в компенсированное время вырвал победу у «Кардиффа»

Sport24.ru10:59

Гол Лофтус-Чика на 91-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Кардифф Сити»

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Гол Лофтуса-Чика позволил «Челси» обыграть «Кардифф»

LiveSport.ru11:04

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Тоттенхэм», «Челси» вырвал победу у «Кардиффа»

Sports.ruвчера в 02:26
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На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят

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Себастьян Дриусси: «Сделали важный шаг на пути к чемпионству»

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