Футбол
«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» на последних минутахProstoProSport 11:01
«Челси» добыл героическую победу над «Кардиффом» со счетом 2:1 в матче 32-го тура АПЛ. Все результативные действия в матче развивались во втором тайме. Спустя минуту после начала второго тайма счет открыл Виктор Камараса с передачи Харри Артера.
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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры
«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры.
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Общество
Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ
Адвокат французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на судебное разбирательство по иску к российскому исполнителю Филиппу Киркорову и его компаниям.
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