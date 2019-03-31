«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» на последних минутахProstoProSport 11:01

«Челси» добыл героическую победу над «Кардиффом» со счетом 2:1 в матче 32-го тура АПЛ. Все результативные действия в матче развивались во втором тайме. Спустя минуту после начала второго тайма счет открыл Виктор Камараса с передачи Харри Артера.

«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» на последних минутах

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