Футбол
«Челси» вырвал победу у «Кардиффа»Матч ТВ 11:01
У гостей отличились Сесар Аспиликуэта и Рубен Лофтус-Чик. Отметим, что лондонцы забили свои голы на 84-й и 91-й минутах. По итогам матча «Кардифф» остался на восемнадцатом месте, у команды 28 очков, а «Челси» идет шестым, у него 60 очков.
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