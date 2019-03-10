Футбол

«Челси» вырвал ничью в матче с «Вулверхэмптоном»Bobsoccer 11:59

Челси — Вулверхэмптон
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
37′
Мэтт Доэрти
56′
Рауль Хименес
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
57′
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
61′
66′
Ромен Саисс
Жоржиньо
Виллиан
72′
75′
Вилли Боли
Антонио Рюдигер
78′
80′
Диого Жота
82′
Диого Жота
Морган Гиббс-Уайт
89′
Рауль Хименес
Адама Траоре
Эден Азар
90′+2′
Первый гол в матче был забит нападающим гостей Раулем Хименесом на 56-й минуте встречи. Уже на последних минутах встречи Эден Азар сумел сравнять счет. В оставшееся время соперники не смогли отличиться снова.
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