Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млнNews.ru 14:27
Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд у клуба в связи с компенсацией за досрочное расторжение контракта. Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
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