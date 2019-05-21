Футбол

Конте отсудил у «Челси» €10,5 млнNews.ru 14:27

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл суд у клуба в связи с компенсацией за досрочное расторжение контракта. Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
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Конте отсудил у «Челси» более € 10 млн

Чемпионат14:12

«Челси» выплатит Конте 9 миллионов фунтов по решению суда

Советский спорт14:07

Конте выиграл суд у «Челси». Клуб обязали выплатить 9 миллионов

Бомбардир.ру14:22

«Челси» обязали выплатить Конте £9 млн за досрочное расторжение контракта

Sport24.ru13:52

СМИ: Конте отсудил у «Челси» 10,5 миллиона евро

Спорт-Экспресс13:32

СМИ: суд обязал «Челси» выплатить Конте 9 миллионов фунтов компенсации

РИА Новости14:00

Суд обязал «Челси» выплатить Конте 9 млн фунтов

Sports.ru13:10
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