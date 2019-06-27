Футбол
«Челси» выкупит у «Реала» контракт КовачичаSport24.ru 02:25
Лондонский «Челси» выкупит у «Реала» права на полузащитника Матео Ковачича, который последний сезон провел в составе синих на правах аренды. Стороны близки к договоренности о трансфере за 50 млн евро включая все бонусы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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