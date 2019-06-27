Футбол

«Челси» выкупит у «Реала» контракт КовачичаSport24.ru 02:25

Лондонский «Челси» выкупит у «Реала» права на полузащитника Матео Ковачича, который последний сезон провел в составе синих на правах аренды. Стороны близки к договоренности о трансфере за 50 млн евро включая все бонусы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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Источник: «Челси» выкупит трансфер Ковачича

Чемпионатвчера в 19:02

СМИ узнали о выкупе «Челси» футболиста «Реала» за €50 млн

РБК04:16

«Челси» выкупит Ковачича у «Реала» за 50 млн евро с учетом бонусов

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«Челси» выкупит игрока у «Реала» за 50 млн евро

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Ковачич останется в «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 20:57

«Челси» выкупит у «Реала» контракт Ковачича

Sport24.ru02:25
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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