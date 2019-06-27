Футбол

«Челси» выкупит у «Реала» контракт КовачичаSport24.ru 02:25

Лондонский «Челси» выкупит у «Реала» права на полузащитника Матео Ковачича, который последний сезон провел в составе синих на правах аренды. Стороны близки к договоренности о трансфере за 50 млн евро включая все бонусы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Челси» выкупит игрока у «Реала» за 50 млн евро

Soccer.ru02:41

СМИ узнали о выкупе «Челси» футболиста «Реала» за €50 млн

РБК04:16

«Челси» выкупит Ковачича у «Реала» за 50 млн евро с учетом бонусов

Sports.ru03:34

СМИ: «Челси» выкупит Ковачича, несмотря на трансферный запрет

Матч ТВ03:25

«Челси» выкупит у «Реала» контракт Ковачича

Sport24.ru02:25

Ковачич останется в «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 20:57

Источник: «Челси» выкупит трансфер Ковачича

Чемпионатвчера в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
Общество

Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала

Обновлено вчера в 10:26
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Обновлено в 01:00
Происшествия

Экипаж Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта Нижнеангарска

Экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. Службы аэропорта были приведены в полную готовность.
Обновлено в 04:49
Политика

В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»

Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
Обновлено в 02:44
Политика

В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию

США являются основным источником кибератак на информационные объекты в России, заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Обновлено в 04:21
Происшествия

МВД раскрыло результаты работы систем распознавания лиц в Москве

За два года тестовой работы систем распознавания лиц в метро и на улицах Москвы правоохранительным органам удалось задержать несколько сотен человек, рассказал «Ведомостям» представитель ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 01:59
Экономика

Пенсионные резервы запретят хранить в подпавших под санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию нельзя будет размещать в банках, соблюдающих антироссийские санкции, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 03:33
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП

В центре Екатеринбурга произошла авария с участием двух машин, сообщили РБК в пресс-службе местного ГИБДД.
Обновлено в 04:33
Космос

Крымский Центр дальней космической связи реконструируют к 2030 году

Обновлено в 02:46
Технологии

В России запустят сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля

Обновлено в 04:02
Хоккей

Луонго объявил о завершении карьеры

Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено вчера в 14:32
Недвижимость

Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Кино

Звезда сериала «Альф» скончался в США

Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Моя дочь называла бабушку мамой»

Мама Гузеевой всегда во всем поддерживала дочь и фактически вырастила внуков: Георгия и Олю, которую в семье все дружно зовут Лелей.
Обновлено в 00:00
Интернет

YouTube разрешит пользователям самостоятельно настроить рекомендации

Разработчики видеосервиса YouTube разрешили пользователям сопротивляться алгоритмам, которые определяют рекомендации.
Обновлено в 04:31
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Два человека получили ранения в массовой драке в Петербурге

В Петербурге на Свердловской набережной во время массовой драки пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:41
Общество

Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов

В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Промес оставил сообщение для «Севильи» в Instagram

Голландский полузащитник Куинси Промес, перешедший из «Севильи» в «Аякс», попрощался с испанским клубом.
Обновлено в 03:36
Культура

В программе «Культурные нормативы школьников» учтут патриотическую ценность произведений

Историческая значимость и патриотическая ценность произведений будут учтены в межведомственной программе Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая стартует с 1 сентября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 03:23
Общество

Австралийского студента арестовали в КНДР

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное