Футбол
«Челси» выкупит у «Реала» контракт КовачичаSport24.ru 02:25
Лондонский «Челси» выкупит у «Реала» права на полузащитника Матео Ковачича, который последний сезон провел в составе синих на правах аренды. Стороны близки к договоренности о трансфере за 50 млн евро включая все бонусы, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Культура
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