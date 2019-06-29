Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» контракт КовачичаSport24.ru вчера в 12:20
«Челси» выкупил у «Реала» контракт полузащитника Матео Ковачича, который в прошлом сезоне играл за лондонцев на правах аренды. С 25-летним футболистом уже подписан 5-летний контракт, сообщает официальный сайт синих.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске полностью ликвидирован
Пожар на крыше жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) полностью ликвидирован.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Хоккей
Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной зарплатой
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Транспорт
Минтранс ограничит совместные поездки на машинах
Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Медведев объявил о запуске системы учета доходов нуждающихся россиян
Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Общество
Огородик у дома: екатеринбуржцы разбили грядки с клубникой и картофелем возле ТЦ «Фан-Фан»
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: «Против отцов-кукушек не срабатывают угрозы и требования алиментов»
Недавно западные журналисты выяснили: Кэти Холмс заявила своей дочери, что Том не ее отец, и выбрала для этого самый неподходящий момент — день рождения Сури Круз.
Обновлено в 00:00
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Теннис
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона
Во втором круге россиянин встретится с испанцем Фелисиано Лопесом. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Рудковская выбрала платье российского бренда для Недели моды в Париже
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
Томичей просят помочь юноше с лейкозом
Томичей просят помочь юноше с лейкозом Помощь требуется 17-летнему Владу с диагнозом "острый промиелоцитарный лейкоз".
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Грозы и град: в Челябинской области продлили штормовое предупреждение
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено вчера в 05:27