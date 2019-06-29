Футбол

«Челси» выкупил у «Реала» контракт КовачичаSport24.ru 12:20

«Челси» выкупил у «Реала» контракт полузащитника Матео Ковачича, который в прошлом сезоне играл за лондонцев на правах аренды. С 25-летним футболистом уже подписан 5-летний контракт, сообщает официальный сайт синих.
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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