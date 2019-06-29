Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» контракт КовачичаSport24.ru 12:20
«Челси» выкупил у «Реала» контракт полузащитника Матео Ковачича, который в прошлом сезоне играл за лондонцев на правах аренды. С 25-летним футболистом уже подписан 5-летний контракт, сообщает официальный сайт синих.
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Транспорт
«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров
В пресс-службе Росавтодора изданию рассказали, что ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров и проведение работ по их обслуживанию.
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Страшное горе постигло Николая Баскова
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Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд
Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
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Netflix показала образы героев сериала «Ведьмак»
Компания Netflix показала первые кадры сериала «Ведьмак» по мотивам фэнтези-саги Анджея Сапковского.
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
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Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
Авто
Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector
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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Общество
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
Политика
Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе
Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено в 20:46
Энергетика
Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска
Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Транспорт
В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»
Обновлено в 21:36
Происшествия
Кадыров пообещал ответ на убийство полицейского в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что произошедшее в понедельник нападение на полицейских не останется без ответа и что борьба с терроризмом в республике будет продолжена.
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La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
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Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
«Армату» в США назвали неконкурентоспособной
Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
Обновлено в 21:33
Экономика
В России не будет введено уголовное наказание за майнинг
Правительство России не планирует вводить уголовную ответственность за майнинг, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:11