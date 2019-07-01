"Челси" выкупил у "Реала" контракт полузащитника Матео Ковачича. Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, Ковачич поставил подпись под контрактом сроком на 5 лет. Выступая за "Челси" на правах аренды в сезоне 2018/19, Ковачич провёл 51 матч и оформил 2 результативных паса.

Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.

Игры Разработчики из Paradox Interactive поддерживают Epic Games Store Политика Steam – плохо, политика Epic Games – хорошо Исполнительный директор Paradox Interactive Фредрик Вестер, на конференции Gamelab 2019, высказал позицию компании по отношению к современным сервисам распространения цифровых копий видеоигр.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Шоу-бизнес Виктория Макарская осудила женщин, которым изменяют мужья Многие фолловеры осудили Викторию за такие советы, она была вынуждена закрыть комментарии к записи.

Кино Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.

Кино «Человек-паук: Вдали от дома» выходит на российские экраны Кстати, еще до российского и даже американского релиза фильм уже успел побить всех конкурентов в международном прокате, собрав внушительную кассу в азиатском регионе.

Здоровье Минздрав предложил проверять студентов на наркотики Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Политика В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.

Гаджеты Вспомнить прошлое: легендарной марке Walkman исполнилось 40 лет 40 знаменитостей расскажут о своём опыте использования плеера, будут показаны 230 устройств разных лет выпуска, отражающих историю Walkman.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Армия и оружие Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.

Армия и оружие В Комсомольске-на-Амуре заложили два МРК проекта 22800 для ТОФ Корабли заложены в рамках контракта, заключенного Минобороны 22 августа 2018 года на постройку шести малых ракетных кораблей для Тихоокеанского флота.

Общество Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.

Футбол Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив» Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».

Происшествия Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево "Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Ресурс двигателя после перекалибровки ЭБУ не пострадал. Обновленные внедорожники уже появились у официальных дилеров марки.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.