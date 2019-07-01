Футбол

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»Евро-футбол.ру 12:14

"Челси" выкупил у "Реала" контракт полузащитника Матео Ковачича. Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, Ковачич поставил подпись под контрактом сроком на 5 лет. Выступая за "Челси" на правах аренды в сезоне 2018/19, Ковачич провёл 51 матч и оформил 2 результативных паса.
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«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича

Sport24.ru12:20

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Матч ТВ12:18

Матео Ковачич: «Мне очень нравятся Лондон и АПЛ. Рад, что смогу на постоянной основе играть за „Челси“»

Sports.ru12:36

«Реал» официально объявил о переходе Ковачича в «Челси»

Советский спорт12:18

«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»

Спорт-Экспресс12:07

«Реал» объявил о переходе игрока в «Челси»

Газета.Ru13:04

«Реал» объявил о переходе Ковачича в «Челси»

Чемпионат12:14
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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