Футбол
«Челси» выкупил у «Реала» контракт КовачичаSport24.ru 12:20
«Челси» выкупил у «Реала» контракт полузащитника Матео Ковачича, который в прошлом сезоне играл за лондонцев на правах аренды. С 25-летним футболистом уже подписан 5-летний контракт, сообщает официальный сайт синих.
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